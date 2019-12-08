مشاهدة مباراة السعودية اليوم| نتيجة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر| تابع لايف مباراة البحرين والسعودية beIN KSA

يسلط الضوء في ختام مسابقة كأس الخليج العربي 24 هذا المساء على مواجهة النهائي الخليجي المرتقبة بين المتاهلان للدور النهائي منتخب السعودية ومنتخب البحرين , ويتنافس المنتخبان على التتويج بالكاس للبطولة المقامة في دولة قطر في نسختها الحالية للعام 2019 .

وذلك بعد ان تخطى الاخضر نظيره العنابي بنتيجة 1-0 , واعتلاء عقبة النصف نهائي ليلاقي منتخب البحرين المتأهل بدوره على حساب اسود الرافدين في مباراة شرسة جمعت بينهما وانتهت بالتعادل الايجابي بهدفان لكليهما وتجاوز النتيجة الفاصلة بركلات الجزاء الترجيحية التي انتهت بـ 5-3 لصالح البحرين .



موعد مباراة السعودية والبحرين

تنطلق صافرة بداية مباراة نهائي كأس الخليج في نسختها الـ 24 مساء اليوم الاحد , ويترقب جماهير المنتخبان السعودية والبحريني بداية اللقاء وتتويج البطل بهذه

المسابقة مساء هذا اليوم في العاصمة القطرية الدوحة .

البطولة : كأس الخليج العربي 2019 ” مباراة نهائي خليجي 24 ”

تاريخ المباراة : الاحد 8 ديسمبر 2019 / 11 ربيع الاخر 1441 هـ

التوقيت : عند الساعة الـ 7:00 م بتوقيت السعودية | عند الساعة الـ 4:00 م بتوقيت جرينتش

ارض اللقاء : على ارضية استاد خليفة الدولي “استاد نادي الدحيل”

تشكيلة لاعبي مباراة السعودية والبحرين

تشكيلة لاعبي البحرين امام السعودية “المتوقعة”

حراسة المرمى : سيد علوي

الدفاع : احمد نبيل , سيد عيسى , راشد الحوطي , سيد باقر

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الوسط : جاسم الشيخ , مهدي الحميدان , علي حرم , كميل

الاسود , علي مدن

الهجوم : محمد الرميحي

تشكيلة لاعبي السعودية امام البحرين “المتوقعة”

حراسة المرمى : فواز القرني

الدفاع : زياد الصحفي , ياسر الشهراني , سعود عبدالحميد , محمد الخبراني

الوسط : محمد كنو , عبدالله عطيف , سلمان الفرج

الهجوم : عبدالله الحمدان , سالم الدوسري , هتان باهبري

القناة الناقلة لمباراة السعودية والبحرين

بحسب مانشرته الصحافة الرياضية وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الرسمية الرياضية المحلية , فمن المقرر ان تنقل قناة عُمان الرياضية لقاء النهائي الخليجي , مباراة السعودية والبحرين في ليلة التتويج بكأس خليجي 24 للعام 2019 بنقل مباشر وحصري على تردد جميع الاقمار الصناعية لمحطة عمان الرياضية الوطنية .

تجدر الاشارة الى ان القنوات القطرية الرياضية تنفرد بنقل مباريات كاس الخليج العربي 24 باعتبار ان قطر هي الدولة المستضيفة للبطولة , ويتم نقل مباراة السعودية والبحرين مساء اليوم عبر قناة الكأس الرياضية 1+3 , وعبر قناة بي ان سبورت المفتوحة المجانية بتعليق يوسف سيف .