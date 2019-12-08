بث مباشر مشاهد مباراة أستون فيلا وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة أستون فيلا أمام ليستر سيتي، مساء اليوم الأحد، الساعة الرابعة عصرًا، ضمن الجولة الـسادسة عشر من البريميرليج.

يسعى أستون فيلا لتعويض هزيمته في الجولة الماضية أمام تشيلسي، بهدفين لهدف، بعدما قدَّم أداءً كبيرًا أمام البلوز، لكنها لم تشفع للفيلانز في تحقيق

الثلاث نقاط.

شهدت المباراة تألقًا مصريًّا خالصًا، حيث سجل تريزيجيه هدف فريقه الوحيد أمام البلوز، بعد عرضية رائعة من أحمد المحمدي قائد أستون فيلا، ليكون أول هدف في تاريخ البريميرليج، بصناعة وتسجيل لاعبين مصريين.

يتألق محمود حسن تريزيجيه مع

فريقه أستون فيلا ونجح في تسجيل 3 أهداف حتى الآن أمام ليفربول وولفرهامبتون وتشيلسي، كما سجّل هدفًا أمام مانشستر يونايتد لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

يحتل أستون فيلا المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المتألق بقيادة برندان رودجرز المدير الفني للفريق المركز الثاني في برصيد 35 نقطة، وفي نفس الجولة يتلقي ولفرهامبتون أمام برايتون الساعة السادسة والنصف.