تقرير | لمحة على انجازات العرب في مونديال الأندية..بداية مصرية سعودية وبصمة مغربية إماراتية

منذ اللحظة الأولى، فرضت كرة القدم العربية تواجدها على بطولة كأس العالم للأندية سواء من خلال النسخة التي أقيمت عام 2000 أو على البطولة بنظامها الحالي الذي بدأ في 2005 وكانت الكرة العربية حاضرة بشكل شبه دائم في مونديال الأندية.

وبعد مشاركة النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي في نسخة 2000، كانت ضربة البداية الحقيقية للمشاركات العربية في مونديال الأندية من خلال فريقي الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي حيث شاركا في بطولة 2005 التي كانت النسخة الأولى للبطولة بشكلها الحالي.

وتوالت المشاركات العربية في البطولة بعد هذه النسخة ولم تغب الأندية العربية عن مونديال الأندية على مدار النسخ الماضية إلا في نسختي 2015 و2016 فيما ستشهد النسخة الجديدة لمرتقبة بالدوحة خلال الأيام المقبلة مشاركة تاريخية للكرة العربية حيث تخوض ثلا ث فرق عربية مونديال الأندية للمرة الأولى.

وهذه الفرق هي الهلال السعودي بطل آسيا والترجي التونسي بطل أفريقيا والسد القطري ممثل البلد المضيف.

وشهدت ضربة البداية نجاحاً ملموساً للكرة العربية حيث فاز الاتحاد السعودي بالمركز الرابع في مونديال 2005 ثم فاز الأهلي المصري بالمركز الثالث في النسخة التالية عام 2006 .

لكن الإنجاز الأكبر للفرق العربية في البطولة كان بلوغ الرجاء البيضاوي المغربي المباراة النهائية في نسخة 2013، وقد شارك في البطولة كمضيف لها فيما احتل الأهلي المصري الفائز بلقب أفريقيا آنذاك المركز السادس بنفس النسخة بعدما خسر أمام جوانزهو الصيني في أكادير ومونتيري المكسيكي في مراكش.

وتكرر إنجاز الرجاء مع فريق عربي مضيف آخر كان نادي العين الإماراتي من خلال النسخة الماضية التي استضافتها مدينة أبو ظبي في أواخر عام 2018 حيث شق العين طريقه ببراعة إلى المباراة النهائية لكنه سقط أمام ريال مدريد الإسباني في النهائي ليكتفي بإنجاز الرجاء!.

وكانت الفرق العربية المنتمية للقارة الأسيوية أكثر تفوقاً على نظيرتها من القارة الأفريقية في النسخ التي شهدت مشاركة فريقين عربيين أحدهما من آسيا والآخر من أفريقيا.

القائمة التالية توضح سجل مشاركات الفرق العربية في مونديال الأندية