جدول هدافي الدوري الاسباني موسم 2020/2019

يعيش ليونيل ميسي منافسة شرسة على لقب هداف الدوري الإسباني هذا الموسم 2020/2019 أكثر من أي وقت مضى بعد البداية البطيئة لموسمه بسبب الإصابة، ومن دون شك سينافسه زميله في برشلونة لويس سواريز، وأسماء من أندية أخرى مثل أتلتيكو مدريد الذي ضم البرتغالي الفذ “جواو فيليكس” ليُساعد آلفارو موراتا، ناهيك عن عودة الهداف المكسيكي البارع “تشيشاريتو” إلى الليجا من بوابة إشبيلية، بالإضافة إلى مهاجم فالنسيا الجديد “ماكسيمليانو جوميز” وهداف ريال مدريد “كريم بنزيمة”، والعاد إلى فياريال “جيرارد مورينو”.

في هذا الجدول “المُحدث” نستعرض معكم ترتيب هدافي الدوري الاسباني “الليجا” عن موسم 2020/2019. الجدول يتم تحديثه بعد نهاية كل جولة من جولات الليجا.

اللاعب ???? النادي ???? عدد الأهداف ⚽ ليونيل ميسي ???????? برشلونة 12 + (5 تمريرات حاسمة) كريم بنزيمة ???????? ريال مدريد 11 + (5 تمريرات حاسمة) جيرارد مورينو ???????? فياريال 8 + (2 تمريرات حاسمة) لوكاس بيريز ???????? ديبورتيفو آلافيس 8 + (2 تمريرات حاسمة) لويس سواريز ???????? برشلونة 8 + (2 تمريرات حاسمة) Advertisements لورين ???????? ريال بيتس 8 + (1 تمريرات حاسمة) ويليان جوزيه ???????? ريال سوسيداد 7 + (0 تمريرات حاسمة) داني باريخو ???????? فالنسيا 6 + (2 تمريرات حاسمة) “5 أهداف من ركلات جزاء” ماكسيمليانو جوميز ???????? فالنسيا 6 + (1 تمريرات حاسمة) أنخل رودريجيز ???????? خيتافي 6 + (1 تمريرات حاسمة) خوسيلو ???????? ديبورتيفو آلافيس 6 + (0 تمريرات حاسمة)

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