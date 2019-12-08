يوفنتوس قد يفقد بينتانكور لفترة طويلة بسبب الإصابة

المح ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى احتمالية تعرض رودريجو بينتانكور لاعب منتخب إوروجواي لإصابة قوية في الركبة.
وخرج بينتانكور مصاباً خلال الهزيمة الثقيلة ليوفنتوس على ملعب لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء السبت.
وقال ساري ” بينتانكور سيخضع لمزيد من الفحوص الطبية، يبدو أنه يعاني من إصابة في أربطة الركبة، سنرى مدى خطورتها”.
وأضاف ” بينتانكور لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا حالياً، لذا فإن غيابه يمثل صدمة لنا”.
وتلقى يوفنتوس، أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في ثلاث مباريات. وفرط يوفنتوس في أنتزاع صدارة الدوري الإيطالي حيث توقف رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان المتصدر.
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