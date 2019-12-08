بونوتشي يدعو لاعبي يوفنتوس للاتحاد بعد كبوة لاتسيو

دعا ليوناردو بونوتشي قائد فريق يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم زملائه إلى “الوحدة والعمل والتطور” في أعقاب الهزيمة الثقيلة على ملعب لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء السبت.

ونشر بونوتشي عبر حسابه الشخصي على شبكة “إنستجرام” للتواصل الإجتماعي صورة لفريق يوفنتوس معلقاً عليها بالقول “في الوقت الراهن علينا أن نتحد ونفكر فيما هو قادم ، أن نعمل ونتطور وننضج”.

ويلتقي يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل مع باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وتلقى يوفنتوس، أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في ثلاث مباريات.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 25 وتعادل فيليبي لويز راموس لفريق لاتسيو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ثم أضاف سيرجي سافيتش الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 74، قبل أن يختتم فيليبي كايسيدو أهداف لاتسيو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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وأهدر تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو ركلة جزاء في الدقيقة .79

واضطر يوفنتوس لأستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد خوان كوادرادو في الدقيقة .69

ورفع لاتسيو رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، محققاً إنتصاره العاشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ثلاث.

في المقابل فرط يوفنتوس في إنتزاع صدارة الدوري الإيطالي حيث توقف رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان المتصدر.