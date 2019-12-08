كوالالمبور تستضيف يوم الثلاثاء قرعة كأس الاتحاد الآسيوي

تستضيف العاصمة الماليزية كوالالمبور بعد غد الثلاثاء مراسم قرعة دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي .2020

وينتظر العهد اللبناني حامل اللقب بفارغ الصبر معرفة مصيره في القرعة بعد وضعه في المستوى الأول في القرعة.

ويقع أيضاً نادي الجيش السوري بطل نسخة عام 2004 في المستوى الأول.

ووفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فقد زادت أهمية الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2020، بعد قرار المكتب التنفيذي تخصيص مقعد مضمون للفائز بلقب البطولة من أجل المشاركة في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا .2021

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وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “توفر بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، الطريق نحو التميز بالنسبة للعديد من أنديتنا، وكذلك للاتحادات الوطنية الصاعدة والطامحة”.

وأضاف: “هذه البطولة تزيد مستوى الحماس للعبة كرة القدم، وهي تساهم أيضاً في تحقيق طموحاتنا في تأكيد مكانة كرة القدم كلعبة أكثر شعبية في القارة”.

وأوضح: “كُل عام تتحسن البطولة من نوعية المستوى الفني، وكذلك في الوصول إلى جماهير جديدة، ومع إضافة فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021 فإنه لا شك عندنا أن نسخة 2020 سوف تستقطب اهتمام جماهيرنا من جديد، وتزيد حماس الفرق لصنع إنجازات تاريخية جديدة”.