رياضة | مفاجأة.. محمد صلاح يختار فريقه القادم بين برشلونة والريال

اتخذ الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قراره نحو الانتقال لريال مدريد أو برشلونة في الصيف المقبل عقب نهاية الموسم.

وارتبط صلاح بالانتقال لبرشلونة وريال مدريد بعدما تم وضع اسمه على طاولة التعاقدات الصيفية لتعزيز الصفوف عقب تألقه مع الريدز تحت قيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب.

وكشفت شبكة كوت أوفسايد البريطانية، أن محمد صلاح رفض الانتقال إلى ريال مدريد بسبب الأزمة الاخيرة مع سيرجيو راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي تسبب في إصابته وغيابه عن اللقاء بعد الربع ساعة الأولي من المباراة

وأوضحت الشبكة أن برشلونة هي الوجهة الأقرب لمحمد صلاح وهو حلم يراود اللاعب منذ الصغر باللعب ضمن صفوفه منذ بداية مسيرته فى كرة القدم، باعتبار أن ليونيل ميسى يعد نجمه المفضل.