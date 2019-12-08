رياضة | فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق للأهلي على فتح باب الرحيل أمام صالح جمعة لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورحب فايلر برحيل صالح جمعة لعدم اقتناعه بامكانيات اللاعب الفنية والبدنية بالفترة الماضية وهو ما تسبب في استبعاده من حسابات المدير الفني في مباريات الفريق.

وينوي فايلر بيع صالح جمعة في يناير وذلك حال وصول عرض مناسب، في الوقت الذي يمتلك فيه اللاعب عدداً من العروض المحلية بالوقت الحالي.

ويفضل صالح جمعة الرحيل عن الاهلي ولكن خارج الدوري المصري بحثاً عن تجربة جديدة في الاحتراف الخارجي بعد فترة قضاها مع الفيصلي السعودي على سبيل الإعارة.