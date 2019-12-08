رياضة | أزمة حادة تضرب ريال مدريد قبل موقعة فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة حادة تضرب ريال مدريد قبل موقعة فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني فريق ريال مدريد من فجوة كبيرة قبل المواجهة المقبلة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني "الليجا".

ويحل ريال مدريد ضيفًأ على فالنسيا مساء يوم الأحد المقبل في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من عمر المسابقة.

ويعاني الفريق الملكي من مشكلة كبيرة في مركز الظهير الأيسر حيث يغيب البرازيلي عن المباراة بسبب الإصابة، بجانب فيرلاند ميندي الذي تعرض للطرد في مباراة الأمس أمام إسبانيول وبالتالي لن يتواجد في لقاء الخفافيش.

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وانتابت الحيرة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي قبل موقعة الميساتيا حيث يسعى لعل هذا النقص الذي يعاني منه أمام فالنسيا.

ويفكر زيدان في الدفع بالبرازيلي ميليتاو في مركز الظهير الأيمن أمام فالنسيا، وإشراك الإسباني كارفخال في مركز الظهير الأيسر.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة.