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رياضة | سر رفض محمد صلاح اللعب في ريال مدريد

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حسم محمد صلاح نجم نادي الإنجليزي وجهته الجديدة بين ريال مدريد أو سواء في الميركاتو الشتوي أو الصيفي المقبل.

 

وكشفت شبكة "كوت أوفسايد" البريطانية عن أن محمد صلاح يرفض الانتقال إلى ريال مدريد بسبب الأزمة الشهيرة مع سيرجيو راموس مدافع النادي الملكي الذي أصابه في نهائي خلال الموسم الماضي.

 

وأوضحت أن هداف الموسميين الماضيين اختار اللعب إلى برشلونة باعتبار أن ليونيل نجمه المفضل وذلك حال رحيله عن ليفربو في الميركاتو الشتوي أو الصيفي.

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وأشارت إلى أن برشلونة يحتاج موهبة محمد صلاح تحسبًا لرحيل نجومه لويس سواريز وعثمان ديمبلي، إضافة إلى أنه بات مهدداً بخسارة جهود ليونيل ميسي الذي يقترب من اعتزال الكرة.

 

ووصل الفرعون المصري إلى المباراة رقم 100 في مسيرته بالدوري الإنجليزي مع وليفربول بعدما قاد الريدز للفوز على بورنموث بثلاثية نظيفة أمس.

 

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