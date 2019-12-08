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رياضة | بعد ضبطه مع فتاة بغرفته.. أول تعليق من رئيس نادي الشرقية على استبعاد لاعب الهوكي

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أعلن نادي الشرقية برئاسة الدكتور مجدي عزت، استبعاد لاعب فريق الهوكي، من المشاركة في بطولة الهوكي المقامة بمدينة الإسماعيلية بعد أنباء تفيد بضبطه مع فتاة في وضع غير أخلاقي.

وأوضح عزت أنه في حال التأكد من الواقعة سيتم استبعاد اللاعب نهائيًا وسحب عضويته من النادي، وذلك بعد إجراء تحقيقا في الواقعة مع أي عضو من إدارة النادي متواجد في البطولة وكذلك مسائلة المدير الإداري والمدير الفني للفريق.

وأضاف " عزت " أن النادي قاطع البطولة وتم إخطار وزير الشباب والرياضة بهذا القرار قبل تنظيم البطولة، لافتا إلى أن النادي كان وضع عدة شروط للمشاركة في الاستضافة والتنظيم، منها أن تكون لجنة التنظيم برئاسة محافظ الشرقية ورئيس النادي ووكيل وزارة الشباب والرياضضة والمدير المالي والتنفيذي، ومساهمة النادي بمبلغ 400 ألف جنيه كحد أقصى في مصاريف البطولة منها نفقات إقامة الفريق،

 وتابع "عزت" في تصريحاته، إلا أنه حدث إخلال بهذه الشروط وبناء على ذك تقدم النادي باعتذار تجنبا لحدوث أي كبوة يقال أن المسؤول عنها نادي الشرقية. واختتم حديثه قائلا: " لولا ان هوكي الشرقية رمزا للعبة كنا انسحبنا من البطولة".

وكانت شرطة السياحة بمحافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي ألقت القبض على اللاعب "م.ع" لاعب فريق الشرقية للهوكي، في وضع غير أخلاقي مع فتاة في غرفته بفندق إقامة اللاعبين خلال البطولة بالإسماعيلية.

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