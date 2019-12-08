رياضة | بعد ضبطه مع فتاة بغرفته.. أول تعليق من رئيس نادي الشرقية على استبعاد لاعب الهوكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ضبطه مع فتاة بغرفته.. أول تعليق من رئيس نادي الشرقية على استبعاد لاعب الهوكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الشرقية برئاسة الدكتور مجدي عزت، استبعاد لاعب فريق الهوكي، من المشاركة في بطولة الهوكي المقامة بمدينة الإسماعيلية بعد أنباء تفيد بضبطه مع فتاة في وضع غير أخلاقي.

وأوضح عزت أنه في حال التأكد من الواقعة سيتم استبعاد اللاعب نهائيًا وسحب عضويته من النادي، وذلك بعد إجراء تحقيقا في الواقعة مع أي عضو من إدارة النادي متواجد في البطولة وكذلك مسائلة المدير الإداري والمدير الفني للفريق.

وأضاف " عزت " أن النادي قاطع البطولة وتم إخطار وزير الشباب والرياضة بهذا القرار قبل تنظيم البطولة، لافتا إلى أن النادي كان وضع عدة شروط للمشاركة في الاستضافة والتنظيم، منها أن تكون لجنة التنظيم برئاسة محافظ الشرقية ورئيس النادي ووكيل وزارة الشباب والرياضضة والمدير المالي والتنفيذي، ومساهمة النادي بمبلغ 400 ألف جنيه كحد أقصى في مصاريف البطولة منها نفقات إقامة الفريق،