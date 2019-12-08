رياضة | مدرب الأهلي: قدمنا التهنئة لسبورتنج .. وبدأنا دراسة بطل موزمبيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي: قدمنا التهنئة لسبورتنج .. وبدأنا دراسة بطل موزمبيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد جاد المدرب العام لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي عن فوز فريقه على فريق سي إن إس إس الكونغولي بنتيجة ١١٧_٥٣.

وقال جاد في تصريحاته للمؤتمر الصحفي بعد المباراة"نتحدث مع اللاعبات بعد المباريات ان النتيجة عليها أن لا تؤثر على تريكزنا، كل فريق هو منافس قوي ونستعد له بشكل خاص".

متابعا "شاهدنا مباراة الفريق الموزمبيقي أمام فاب الكاميروني وبدأنا في دراسته".

واستكمل جاد تصريحاته "الفريق الموزمبيقي والأنجولي هما الأصعب، سبورتنج قدم أداء جيد أمام انتر كلوب الأنجولي وقدمت التهنئة للجهاز الفني للفريق ونتمنى أن نواجه سبورتنج في المباراة النهائية".