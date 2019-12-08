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رياضة | المحمدي يقود أستون فيلا ضد ليستر سيتي.. تريزيجيه على الدكة

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أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا المحترف به تريزيجيه تشكيل فريقه لمباراة ليستر سيتي في الجولة السادسة عشرة من بطولة .
ويتواجد تريزيجيه على دكة البدلاء بينما يشارك أحمد المحمدي بشكل أساسي في مباراة اليوم ضد ليستر سيتي صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تشكيل أستون فيلا ضد ليستر سيتي

حراسة المرمى: هييتون

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خط الدفاع: تارجت وأحمد المحمدي ومينجز وكونسا

خط الوسط: ماكجين ودوجلاس لويز ونكامبا

خط الهجوم: أنور الغازي وويسلي وجيريليش

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