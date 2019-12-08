رياضة | المحمدي يقود أستون فيلا ضد ليستر سيتي.. تريزيجيه على الدكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحمدي يقود أستون فيلا ضد ليستر سيتي.. تريزيجيه على الدكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا المحترف به تريزيجيه تشكيل فريقه لمباراة ليستر سيتي في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.
ويتواجد تريزيجيه على دكة البدلاء بينما يشارك أحمد المحمدي بشكل أساسي في مباراة اليوم ضد ليستر سيتي صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
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تشكيل أستون فيلا ضد ليستر سيتي
حراسة المرمى: هييتون
خط الدفاع: تارجت وأحمد المحمدي ومينجز وكونسا
خط الوسط: ماكجين ودوجلاس لويز ونكامبا
خط الهجوم: أنور الغازي وويسلي وجيريليش