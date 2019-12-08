رياضة | اختتام فعاليات الدورة التدريبية للمدربين والمدربات بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختتام فعاليات الدورة التدريبية للمدربين والمدربات بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية للمدربين والمدربات بمحافظة أسوان ضمن برنامج "Premier Skills" التابع للاتحاد الانجليزي تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الدكتورة غادة اسماعيل مدير ادارة المنح واللواء اسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة والدكتورة سونيا عبد الوهاب مدير القاعدة الشعبية والدكتور محيي معروف مسئول الاستثمار الرياضي بالوزارة والدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري والمشرف علي الكرة النسائية ونانسي الامير مدير برامج المعهد البريطاني، وبحضور الدكتور عبد اللطيف إمام رئيس لجنة تطوير كرة القدم النسائية باتحاد الكرة ومصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد بالمنتخب الوطني للكرة النسائية

استمرت فعاليات الدورة لمدة اربعة ايام و اشتملت علي محاضرات نظرية وعملية والقي عبداللطيف امام محاضرة في علم النفس الرياضي كما القي مصطفي منير محاضرة عن كيفية اكتساب اللاعب الصحة في النفس واعداد اللاعب والمدرب نفسيا قبل المباريات والقت فايزة حيدر مدرب المنتخب والمحاضراة المعتمدة من المعهد البريطاني محاضرات نظرية وعملية عن فنيات ومهارات كرة القدم

وتعد هذه الدورة التدريبية التابعة للمعهد البريطاني بالقاهرة والدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة هيه خطوة ضمن ملف تطوير الكرة النسائية الموضوعه من قبل لجنة تطوير اللعبة برئاسة عبد اللطيف امام بالذهاب لاقصي الصعيد لنشر وتطوير اللعبة بالشكل المطلوب والبحث عن الكوادر المتميزة من المدربين والمواهب المتميزة من اللاعبات لانشاء قاعدة كنواة لمنتخب مصر للكرة النسائية في المستقبل