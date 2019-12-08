رياضة | طريقة جديدة من رينيه فايلر لإعادة ياسر إبراهيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طريقة جديدة من رينيه فايلر لإعادة ياسر إبراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن المباريات المقبلة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ستشهد عودة لاعب جديد للمشاركات الأساسية بتعليمات من الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، في الجانب الدفاعي.

وعقد سامي قمصان مدرب الفريق جلسة خاصة مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق، خلال المران الصباحي بتعليمات من فايلر، ونقل له تعليمات خاصة من المدير الفني لتنفيذها للمشاركة في المباريات المقبلة.

وشهدت فترة تولي رينيه فايلر المدير الفني، غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق، عن المشاركات الأساسية خلال الفترة الماضية، ومنذ توليه المسئولية خلفًا للمُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وانفرد قمصان مع اللاعب في التدريبات، وقام بتدريبه على الاستلام والتسلم للكرة مع التمريرة الطويلة وبداية الهجمات من الخط الخلفي، مع وضع ثلاث مجسمات مصغرة للمرمى في أماكن متفرقة حول مدافع النادي الأهلي ثم بدأ المدرب في تمرير الكرة لياسر إبراهيم وطالبه بتسديد الكرة في كل مرة على مرمى مختلف عن الآخر في خطوة من الجهاز الفني لتطوير مهارات اللاعب في دقة التمرير والتسديد.

Advertisements

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي، حصل على راحة سلبية أمس السبت عقب الفوز على الهلال السوداني بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واستأنفت مباريات المجموعة الثانية بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث حقق الأهلي فوزًا على الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب"الأهلي" بالسلام، لحساب الجولة الثانية، فيما حقق النجم الساحلي فوزًا خارج الديار على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بثلاثية دون رد.

وارتفع رصيد النجم الساحلي التونسي، إلى 6 نقاط على صدارة المجموعة الثانية، ثم يحل الأهلي والهلال السوداني بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب، بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في المركز الأخير بدون أي نقاط.