رياضة | طارق مؤمن: تكريم الرئيس شرف لأي لاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق مؤمن: تكريم الرئيس شرف لأي لاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب طارق مؤمن، بطل العالم للاسكواش والمصنف الرابع عالمياً للرجال، عن سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أقيم صباح الأمس بعد تتويجه ببطولة العالم، حيث أكد أن الحصول على وسام الرياضة من الطبقة الأولى حلم لأي لاعب محترف خلال مسيرته الرياضية، فهو أعلى وسام تقدمه الدولة للرياضيين.

فوز طارق مؤمن ببطولة العالم مكنه من التأهل لبطولة العالم لفرق الاسكواش والتي ستقام بمدينة واشنطن الأمريكية في الفترة من 15 وحتى 21 من ديسمبر المقبل، كما يعتبر مؤمن أحدث المتأهلين بجانب زملائه بالفريق المصري والذي يشمل البطل علي فرج المصنف الأول عالمياً، البطل كريم عبد الجواد المصنف الرابع عالمياً والبطل محمد أبو الغار المصنف الثامن عالمياً.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كرم مجموعة من الرياضيين المتميزين من منتخبات الاسكواش والأوليمبي لكرة القدم والكاراتيه ومن ضمنهم بطل العالم للاسكواش طارق مؤمن عقب فوزة بهذا القب الشهر الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة بعد فوزه في المباراة النهائية على النيوزيلاندي بول كول، بجانب بطلة العالم للاسكواش نور الشربيني وأبطال العالم للناشئين والناشئات مصطفى عسل وهانيا الحمامي.

والجدير بالذكر إن طارق مؤمن من خريجي كلية الهندسة الإلكترونية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. ولكن شغفه الدائم برياضة الاسكواش كان الدافع الأساسي له للوصول للتصنيفات الأولى عالمياً. وبالفعل نجح في أن يخترق أول 20 تصنيف عالمي في أغسطس 2010، ثم الاحتفال بالوصول للتصنيف العاشر في أبريل 2013. وأخيراً وصل إلى أعلى تصنيف عالمي في 2019 وهو الثالث عالمياً. كما حصد مؤمن العديد من البطولات منها بطولة ماكاو المفتوحة للاسكواش 2014، بطولة كولومبيا المفتوحة للاسكواش 2012 وبطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش 2012.