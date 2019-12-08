رياضة | خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. مهاجم لاتيني في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح في دراسة عدد من السير الذاتية لبعض المهاجمين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، إن عدد من وكلاء اللاعبين قاموا بترشيح عدد من اللاعبين بأمريكا اللاتينية لعرضهم على الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لحسم أمرهم سواء بالتعاقد معهم أو صرف النظر عنهم.

وأضاف المصدر: "هناك دراسة في لجنة التخطيط بين أكثر من لاعب، للمفاضلة بينهم من أجل تدعيم خط الهجوم خلال الفترة النقبلة، خاصةً أن الفريق يشارك لأكثر من بطولة أبرزهم الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا".

وتابع المصدر: "لجنة التخطيط ستعقد جلسة مع رينيه فايلر المدير الفني، من أجل الحصول على الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع احتياجاته الشتوية".

ويرغب السويسري رينيه فايلر، في تدعيم خط الدفاع وخطه الهجومي في ظل ما يعانيه الفريق من عجز في تلك المراكز، وسعيه للتخلص من هذا الصداع قبل اشتداد المنافسة بالبطولة الإفريقية.

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وكان الأهلي، افتتح مشواره بدور المجموعات بالهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على الملعب الأوليمبي برادس، فيما تلقى بلاتينيوم ستارز هزيمة أمام الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت في أم درمان بالسودان.

واستأنفت مباريات المجموعة الثانية، حيث حقق الأهلي فوزًا على الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب"الأهلي" بالسلام، لحساب الجولة الثانية، فيما حقق النجم الساحلي فوزًا خارج الديار على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بثلاثية دون رد.

وارتفع رصيد النجم الساحلي التونسي، إلى 6 نقاط على صدارة المجموعة الثانية، ثم يحل الأهلي والهلال السوداني بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب، بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في المركز الأخير بدون أي نقاط.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة دجلة، لتكون خامس مواجهات الأهلي في مسابقة الدوري.