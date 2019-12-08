اونلاين | «نتيجة مباراة أستون فيلا» مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش أستون فيلا beIN SPOR

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مشاهدة قمة أستون فيلا اليوم الأحد بتواجد محمود حسن ترزجيه، عبر الخليج 365 والفجر الرياضي، حيث يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا نظيره ليستر سيتي، فى تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 /2020.

مشاهدة مباراة أستون فيلا اليوم الأحد، تقام مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي علي ملعب "فيلا بارك"، في مدينة ( برمنجهام – إنجلترا ).

بث مباشر استون فيلا مشاهدة مباراة ترزجيه، ويدخل أستون فيلا المباراة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 35 نقطة .

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يلا شووت لمشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر استون فيلا اليوم الأحد، كوورة لايف أستون فيلا آخر مباراة جمعت بين الفريقين وقع أستون فيلا فيلا في فخ التعادل الإجابي أمام نظيره ليستر سييتي وانتهت المباراة بنتيجة 1-1 ، وأحرز الهدف الأول في المباراة الاعب "شينجي أوكازاكي" في الدقيقة 28 لصالح السيتي ، ثم أحرز اللاعب "رودي جيستيد " هدف التعادل لصالح أستون في الدقيقة 75 من عمر وزمن المباراة ، بث مباشر أستون فيلا اليوم كوورة اون لاين، علي ملعب "فيلا بارك " وذلك في يوم 16 من شهر يناير في عام 2016 ، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهم ضمن إطار منافسات الجولة الثانية وعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

بث مباشر أستون فيلا وليستر سيتي لعب ليستر سيتي حتي الآن 15 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 11 لقاء له وتعادل في اثنين وخسر في اثنتين ليحتل المركز الثاني وصيفاً لمتصدر الدوري ليفربول بول بفارق 11 نقطة بينهم، بث مباشر أستون فيلا اليوم الأحد 8-12-2019 بينما لعب أستون فيلا 15 مباراة أيضا فاز في 4 منهم فقط وتعادل في ثلاثة وخسر في ثمان لقاءت له، ويأتي في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة فقط.