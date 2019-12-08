اونلاين | يلا KORA مشاهدة مباراة المصري وإينوجو رينجرز كورة لايف HD بث مباشر KORA LIVE كورة ستار YALLA المصري البورسعيدي ONLIN

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بث مباشر نهضة بركان اليوم الأحد عبر بوابة الخليج 365 الرياضي، تقدم بوابة الخليج 365 بث مباشر ومشاهدة لجميع الأحداث الرياضية العالمية حيث يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، لاستضافة نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، مساء اليوم الأحد 8 ديسمبر الجاري ضمن منافسات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

مشاهدة مباراة المصري، اليوم الأحد بث مباشر المصري، يحتضن ملعب الجيش بالسويس، مباراة الفريق البورسعيدي ضد ضيفه النيجيري، من أجل مواصلة تصدر مجموعته والمنافسة على بطاقة الصدارة.

مشاهدة موعد مباراة المصري موعد مباراة المصري وإينوجو رينجرز بالكونفدرالية اليوم الأحد الموافق 8-12-2019.

مشاهدة لقاء المصري اليوم الأحد بالكونفدرالية يحل إينوجو رينجرز النيجيري ضيفًا في المصري البورسعيدي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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مشاهدة المصري وإينوجو رينجرز اليوم يلعب المصري ضمن مجموعة تضم كل من "بيراميدز سبورت المصري، وإينوجو رينجرز النيجيري، ونواذيبو الموريتاني"ـ وكان بيراميدز قد فاز على رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير، فيما فاز المصري ايضًا على نواذيبو الموريتاني بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الأولى من دور المجموعات.

مشاهدة المصري وإينوجو رينجرز عبر القنوات الناقله لمباراة المصري وإينوجو رينجرز بالكونفدرالية

مشاهدة مباراة المصري وإينوجو رينجرز من المقرر أن تُذاع مباراة المصري وإينوجو رينجرز النيجيري، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1، الناقل الحصري لمباريات كأس الكونفدرالية والبطولات الإفريقية.

ويحتل بيراميدز سبورت صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبنفس الرصيد مع مواطنه المصري، إلا أنه يتفوق بفارق الأهداف، ويحتل رينجرز ونواذيبو الموريتاني المركزين الثالث والرابع على الترتيب بدون أي رصيد.

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