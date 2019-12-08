اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة نهضة بركان وزناكو بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش Nahda burkkan بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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تشكيلة المتوقعة لنهضة بركان أمام زاناكو برسم الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية :

حراسة المرمى: زهير لعروبي

خط الدفاع: عمر النمساوي، محمد عزيز، يوسوفا دايو، إسماعيل مقدم

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خط الوسط: العربي الناجي، بكر الهلالي، أمين الكأس

خط الهجوم: باتريك كادو، حمدي العشير، محمد فرحان

موعد مباراة نهضة بركان ضد زاناكو والقنوات الناقلة في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية يوم الأحد 08 ديسمبر 2019

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بث مباشر اليوم الأحد مشاهدة مباراة نهضة البركان وزاناكو Nahda burkkan vs Zanaco، بث مباشر مباراة اليوم نهضة البركان، حيث يحتل المركز الأول برصيد 3 نقاط، ومن أن يلتقى بنظيرة زاناكو، على ستاد هيروس الوطني، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية.