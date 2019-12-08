اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة نهضة بركان وزناكو يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش نهضة بركان المغرب

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بث مباشر اليوم مباارة نهضة بركان وزاناكو الزامبي عبر الخليج 365 الرياضي، مشاهدة نهضة بركان عبر الخليج 365 اليوم، يلاقي فريق زاناكو الزامبي نظيره نهضة بركان المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي ستقام في ملعب الغروب بمدينو لوساكا.

مشاهادة مباراة نهضة بركان المغربي وزناكو، بث مباشر نهضة بركان وفي المباراة الماضية ببطولة الكونفدرالية الإفريقية تعادل زاناكو خارج أرضه مع موتيما بيمبي في جمهورية الكونغو بنتيجة 1-1، أما فريق نهضة بركان ففاز على أدوجوبي البنيني.

مشاهادة مباراة نهضة بركان المغربي وزناكو، حيث يحتل نهضة بركان صدارة المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، أما زناكو فيأتي في المركز الثاني بالتساوي مع موتيما بيمبي بنقطة واحدة.

مشاهدة موعد مباراة زاناكو ونهضة بركان كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأحد 8-12-2019

تقام المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة و16:00 بتوقيت مكة المكرمة و13:00 بتوقيت جرينتش.

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ملعب مباراة زاناكو ونهضة بركان كأس الكونفدرالية الإفريقية، تقام مباراة نهضة بركان وزناكو على ملعب الغروب

حكم مباراة زاناكو ونهضة بركان كأس الكونفدرالية الإفريقية يدير المباراة الحكم سيدي أليوم.

مشاهادة مباراة نهضة بركان المغربي وزناكو | القنوات الناقلة لمباراة زاناكو ونهضة بركان كأس الكونفدرالية الإفريقية

تذاع مشاهادة مباراة نهضة بركان المغربي وزناكو المباراة على قناة beIN Sports HD 1 .

معلق مباراة زاناكو ونهضة بركان كأس الكونفدرالية الإفريقيـ يعلق على المباراة جواد بدة، مشاهادة مباراة نهضة بركان المغربي وزناكو اليوم الأحد.