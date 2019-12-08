اونلاين | مشاهد مباراة نهضة بركان وزاناكو بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع SPORT شاهد ماتش نهضة بركان المغرب العربي

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مشاهدة لقاء نهضة بركان وزاناكو الزامبي عبر الخليج 365 الرياضي، حل نادي نهضة بركان، ضيفًا ثقيلًا على نادي زاناكو زامبي، غدًا الأحد 08 ديسمبر 2019 ،في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية، كوورة أون لاين زاناكو ضد نهضة بركان.

بث مباشر نهضة بركان ضد زاناكو اليوم مشاهدة مباراة نهضة بركان

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دخل نهضة بركان وصيف نسخة ماضية مباراة بي معنويات مرتفعة، مشاهدة مباراة نهضة بركان ويتصدر نهضة بركان المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، أمام موتيما بيمبي الكونغولي وزاناكو الزامبي ولكل منهما نقطة واحدة، بينما يتذيل أدجوبي المجموعة دون نقاط.

مشاهدة مباراة نهضة بركان، بث مباشر نهضة بركان على انيابه مبكرا، حيث بدأ المباراة مهاجما، وأرغم الضيوف على التراجع للوراء، مشاهدة مباراة نهضة بركان تشكيلة المتوقعة لنهضة بركان أمام زاناكو برسم الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الأفريقية :

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مباراة نهضة بركان وزانكو يذكر أن هذه المباراة ستجرى على أرضية ملعب الغروب بالمغرب ، ومن المقرر ان تنطلق مباراة الفريق البرتقالي المغربي وادجوبيتحديداً في تمام الساعه 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 17:00 بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس.