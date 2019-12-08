اونلاين | WATCH trezeguet يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STA

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مشاهدة مباراة أستون فيلا بث مباشر ترزجيه بث مباشر مواجهة أستون فيلا aston villa trezeguet عبر بوابة الخليج 365 والفجر الرياضي، يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا نظيره ليستر سيتي، فى تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 /2020.

مشاهدة aston villa trezeguet اليوم، تنطلق مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي علي ملعب "فيلا بارك"، في مدينة ( برمنجهام – إنجلترا ).

WATCH aston villa trezeguet أستون فيلا

بث مباشر مباراة أستون فيلا aston villa trezeguet يدخل أستون فيلا المباراة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 35 نقطة .

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وفي آخر مباراة جمعت بين الفريقين وقع أستون فيلا فيلا في فخ التعادل الإجابي أمام نظيره ليستر سييتي وانتهت المباراة بنتيجة 1-1 ، وأحرز الهدف الأول في المباراة الاعب "شينجي أوكازاكي" في الدقيقة 28 لصالح السيتي ، ثم أحرز اللاعب "رودي جيستيد " هدف التعادل لصالح أستون في الدقيقة 75 من عمر وزمن المباراة ، aston villa trezeguet علي ملعب "فيلا بارك " وذلك في يوم 16 من شهر يناير في عام 2016 ، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهم ضمن إطار منافسات الجولة الثانية وعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

بث مباشر أون لاين بث مباشر كوورة عالمية aston villa trezeguet لعب ليستر سيتي حتي الآن 15 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 11 لقاء له وتعادل في اثنين وخسر في اثنتين ليحتل المركز الثاني وصيفاً لمتصدر الدوري ليفربول بول بفارق 11 نقطة بينهم.

بينما لعب أستون فيلا 15 مباراة أيضا فاز في 4 منهم فقط وتعادل في ثلاثة وخسر في ثمان لقاءت له، ويأتي في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة فقط.