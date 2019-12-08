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ليستر سيتي يحل ضيفًا ثقيلاً على أستون فيلا في البريميرليج

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الأحد 8 ديسمبر 2019

يستضيف ملعب "فيلا بارك" مباراة أستون فيلا و ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الممتاز.

حيث جاء تشكيل أستون فيلا بقيادة دين سميث كالتالي :-

حراسة المرمى : توم هيتون

خط الدفاع : ماثيو تارغيت - تيرون منغيس - إرزي كونسا - أحمد المحمدي

خط الوسط : مارفيلوس ناكامبا - جاك جريليش - جون مكجين - دوجلاس - أنور الغازي

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خط الهجوم : ويسلي موارييس

بينما جاء تشكيل ليستر سيتي بقيادة رودجرز كالأتي :

حراسة المرمى : كاسبر شمايكل

خط الدفاع : ببنجامين تشايلويل - كاجلار سويونكو - جوني إيفانز - ريكاردو بيريرا 

خط الوسط : نديدي - كيليتشي إيهياناتشو - جيمس ماديسون - يوري تيليمانس - دينيس برايت

خط الهجوم : جيمي فاردي

يدخل أستون فيلا المباراة في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 35 نقطة.

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