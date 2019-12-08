شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة نوريتش سيتي ضد شيفيلد يونايتد في البريميرليج والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019 يحل نادى شيفيلد يونايتد ضيفاً على نورويتش سيتى، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدورى الإنجليزى، والذي سيقام على ملعب "كارو رود".

حيث أعلن "دانيل فاركى" المدير الفنى لنورويتش، عن تشكيل فريقه وجاء كالآتى:- حراسة المرمى: كرول. خط الدفاع: أرونز، زيمرمان، جودفرى، بيرام. خط الوسط: تيتيى، فرانسيتش، بوينديا، مكلين، هيرنانديز. خط الهجوم: بوكى. Advertisements بينما "كريس وايلدر" المدير الفني لشيفيلد يونايتد اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: هندرسون. خط الدفاع: باشام، إيجان، أوكونيل. خط الوسط: بالدوك، لاندسترام، نورود، فليك، ستفينز. خط الهجوم: ماكجولدريك، موسيت. ويحتل شيفيلد المركز التاسع فى ترتيب جدول البريميرليج برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد نورويتش فى المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.

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