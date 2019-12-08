شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات يوم الثلاثاء من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019 أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، عن حكام مباريات اليوم الأول من الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.

حيث ثقام ثمان مباريات يوم الثلاثاء، أبرزها أبرزها مباراتي ليفربول وسالزبورج في المجموعة الخامسة وبرشلونة وإنتر ميلان في المجموعة السادسة. وجاءت قائمة الحكام كالتالي: مباراة ليفربول وسالزبورج حكم ساحة: الهولندي داني ماكيلي حكم مساعد 1: ماريو ديكس حكم مساعد 2: هاسل ستيجسترا حكم رابع: كيفن بلوم حكم تقنية الـVAR: يواكيم كامبيوس. مباراة نابولي وجينك حكم ساحة: التركي خونيت شاكير حكم مساعد 1: باهتين دوران حكم مساعد 2: طارق أونجون حكم رابع: خليل أوموت ميلير حكم تقنية الـVAR: ميتي كالافان. مباراة برشلونة وإنتر ميلان حكم ساحة: الهولندي بيورن كيوبرس حكم مساعد 1: ساندر فان روكل حكم مساعد 2: إرفين زينسترا حكم رابع: سردار جوزوبيوك حكم تقنية الـVAR: بول فان بوكل. مباراة بوروسيا دورتموند وسلافيا براج حكم ساحة: الروسي سيرجي كاراسيف حكم مساعد 1: إيجور ديميشكو حكم مساعد 2: ماكسيم جافريلين Advertisements حكم رابع: سيريجي لابوشيكن حكم تقنية الـVAR: فيتالاي ميشكوف. مباراة تشيلسي وليل حكم ساحة: اليوناني تاسوس سيدروبولوس حكم مساعد 1: بوليكرونيس كوستاراس حكم مساعد 2: لازاروس ديميتريديس حكم رابع: إيونيس بابادوبولوس حكم تقنية الـVAR: الألماني باستيان دانكرت. مباراة أياكس وفالنسيا حكم ساحة: الفرنسي كليموه توربن حكم مساعد 1: نيكولا دانو حكم مساعد 2: سيريل جرينجوري حكم رابع: فرانك شنايدر حكم تقنية الـVAR: فرانسو ليتكسيه. مباراة ليون ولايبزج حكم ساحة: الإنجليزي أنتوني تايلور حكم مساعد 1: جاري بيسويك حكم مساعد 2: آدم نون حكم رابع: كريج باوسون حكم تقنية الـVAR: ستيوارت أتوويل. مباراة بنفيكا وزينيت سان بطرسبرج حكم ساحة: الإسباني ماتيو لاهوز حكم مساعد 1: باو ديفيز حكم مساعد 2: روبرت ديل بالومار حكم رابع: سانتياجو لاتري حكم تقنية الـVAR: أليخاندرو هرنانديز.

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