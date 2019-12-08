شكرا لقرائتكم خبر عن «الديسماركي»: محمد صلاح رفض الانتقال لريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، فكرة الانتقال إلى ريـال مدريد الإسباني حسب تقارير صحفية إسبانية.
وحسب «الديسماركي» الإسبانية، فإن رئيس الميرنجي فلورنتينو بيريز أراد اختبار إمكانية ضم النجم المصري خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن رغبته لاقت رفضًا من هداف الدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين.
وادعى التقرير أن رفض «صلاح» للانتقال إلى الميرنجي يعود لعدم رغبته في اللعب بجوار قائد الفريق سيرجيو راموس، الذي كان سببًا في إصابته في الكتف خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي.
وأكد التقرير أن المصري لم يغفر بعد لـ«راموس» تدخله العنيف معه قبل قرابة عامين من الآن.
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