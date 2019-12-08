شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل أستون فيلا أمام ليستر سيتي.. «المحمدي» أساسيًا و«تريزيجيه» بديلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن دين سميث، المدير الفني لنادي أستون فيلا، تشكيل فريقه في مواجهة ليستر سيتي، في المباراة التي تنطلق في الرابعة عصر اليوم، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وشهد التشكيل دخول الدولي المصري أحمد المحمدي في القائمة الأساسية، فيما يجلس النجم المصري الآخر محمود حسن «تريزيجيه» على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: توم هيتون.

الدفاع: نجويو- تارجيت- مينجز- المحمدي.

الوسط: دوجلاس لويز- ماكجين- جراليش- ناكامبا- أنور الغازي.

الهجوم: ويسلي.