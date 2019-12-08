شكرا لقرائتكم خبر عن «سون»: هدفي في شباك بيرنلي جاء بالصدفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف الكوري سون هيونج مين، لاعب فريق توتنهام الإنجليزي، بأن هدفه المارادوني الذي أحرزه في شباك بيرنلي أمس، جاء بالصدفة بعد فشله في التمرير لزملائه داخل المستطيل الأخضر مما جعله مضطرا للسير بالكرة ومرواغة لاعبي بيرنلي من منطقة وسط ملعبه حتى وصل إلى مرمى الفريق المنافس ليضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك.
وقال سون في تصريحات نشرتها عدة وسائل إعلام إنجليزية، بإنه قطع مسافة 80 ياردة ولمس الكرة قرابة 13 أو 12 مرة في 12 ثانية حتى أسكنها شباك فريق بيرنلي عند الدقيقة 32 من عمر المباراة التي انتصر فيها توتنهام بخماسية نظيفة.
وعلق جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، أن لاعب فريقه سون أحرز هدفا ممتعا للغاية شبيه لإحدى أهداف اللاعب البرازيلي رونالدو، نجم ريال مدريد السابق.
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