- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» يصدم جمهوره العربي بلقاء وزير خارجية إسرائيل (صورة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
التقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، بوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أثناء زيارة الأخير لإيطاليا، وأهداه قميصه.
ونشر «كاتس» صورته مع «رونالدو»، على حسابه بـ«فيسبوك»، ما فاجأ بعض الجمهور العربي الذي كان يعتبر «رونالدو» أحد الداعمين للقضية الفلسطينية بعد ظهوره سابقًا مرتديًا الكوفية الفلسطينية وذلك بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب وقائد منتخب فلسطين أحمد كشكش، آنذاك، كذلك ما أثير عن تبرعه عام 2012 بثمن الحذاء الذهبي الذي أحرزه في ذلك العام لأطفال فلسطين وغزّة.
وكان النجم البرتغالي قد التقى أيضًا في عام 2016 الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة، الناجي الوحيد بين أفراد أسرته عقب إحراق المستوطنين منزلهم في نابلس، وأهداه قميصه والتقط معه صورًا تذكارية.
كانت هذه تفاصيل خبر «رونالدو» يصدم جمهوره العربي بلقاء وزير خارجية إسرائيل (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.