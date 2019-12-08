شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» يصدم جمهوره العربي بلقاء وزير خارجية إسرائيل (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

التقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، بوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أثناء زيارة الأخير لإيطاليا، وأهداه قميصه.

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ونشر «كاتس» صورته مع «رونالدو»، على حسابه بـ«فيسبوك»، ما فاجأ بعض الجمهور العربي الذي كان يعتبر «رونالدو» أحد الداعمين للقضية الفلسطينية بعد ظهوره سابقًا مرتديًا الكوفية الفلسطينية وذلك بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب وقائد منتخب فلسطين أحمد كشكش، آنذاك، كذلك ما أثير عن تبرعه عام 2012 بثمن الحذاء الذهبي الذي أحرزه في ذلك العام لأطفال فلسطين وغزّة.

وكان النجم البرتغالي قد التقى أيضًا في عام 2016 الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة، الناجي الوحيد بين أفراد أسرته عقب إحراق المستوطنين منزلهم في نابلس، وأهداه قميصه والتقط معه صورًا تذكارية.