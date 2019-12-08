شكرا لقرائتكم طنطا ضد اسوان .. التعادل السلبى يسيطر على الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتألق محمد الصباحي لاعب أسوان في خلق أكثر من فرصة لزملائه بالفريق إلا أن دفاعات طنطا استطاعت أن تنهي خطورة تلك الفرص قبل الوصول لمرمى علي فرج.
وانكمش طنطا في نصف ملعبه خلال أغلب دقائق الشوط الأول نتيجة الضغط المتواصل من الفريق الأسواني، ولاحت أخطر فرص اللقاء لمحمد الصباحي لاعب أسوان في الدقيقة 47 بعد هجمة مرتدة ليسدد الكرة بقوة بعيداً عن الشباك.
وتصدى علي فرج حارس طنطا بجدارة لتسديدة حسن يوسف لاعب اسوان ليمنع فرصة هدف محقق قبل نهاية الشوط.
وبدأ أيمن المزين المدير الفني لطنطا اللقاء بتشكيل مكون من:
محمد عثمان العشري، باسم عبد العزيز، أحمد فوزي، محمد حسام الشرخة، عبد الرحمن الدح، وليد عادل، كابونجا، علي فرج، ماريو بيرنارد، تاديو لوانجا، هشام شعبان.
فيما بدا مجدي عبد العاطي مدرب أسوان اللقاء بتشكيل مكون من:
إسلام سليمان، الحسيني سمير، محمد جابر ميدو، إبراهيم القاضي، طارق أبو العز، محمد الصباحي، موسى داو، أحمد عامر، حسن يوسف، ابراهيم جلال وأوميد أوكري.
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