شكرا لقرائتكم إنبى يتراجع عن فكرة رحيل روقة فى يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت الفترة الأخيرة، حل أزمة اللاعب داخل النادى البترولى بعدما تم تغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية رفض تغييره مركزه قبل أن يتم حل كافة الأمور من قبل جهاز الفريق.
ويستعد إنبى خلال الوقت الجارى لمواجهة الجونة، فى المباراة التى ستقام يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع السابع فى بطولة الدورى الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر إنبى يتراجع عن فكرة رحيل روقة فى يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.