شكرا لقرائتكم إنبى يتراجع عن فكرة رحيل روقة فى يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان، عن رحيل محمد أشرف روقة لاعب وسط الفريق البترولى المعار له من الزمالك، فى شهر يناير القادم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشهدت الفترة الأخيرة، حل أزمة اللاعب داخل النادى البترولى بعدما تم تغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية رفض تغييره مركزه قبل أن يتم حل كافة الأمور من قبل جهاز الفريق.

ويستعد إنبى خلال الوقت الجارى لمواجهة الجونة، فى المباراة التى ستقام يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع السابع فى بطولة الدورى الممتاز.