شكرا لقرائتكم سلبيتان فى الأهلى محور اهتمام فايلر فى التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوقف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، مران فريقه فى أكثر من مناسبة، لعلاج العيوب التى ظهرت فى أداء بعض اللاعبين والفريق ككل خلال التقسيمة، التى أجراها الجهاز الفنى على هامش مران الفريق اليوم الأحد.

وانتقد فايلر عدم اهتمام اللاعبين بالضغط المبكر وسرعة الارتداد من الحالة الدفاعية للهجومية، ليقوم فايلر بإصلاح تلك الأزمات قبل مواجهة دجلة المقبلة من خلال منح اللاعبين بعض التعليمات فى هذا الشأن.

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وبدأ الأهلى اليوم الأحد، الاستعداد لمباراة وادى دجلة المقرر لها الأربعاء المقبل، بعد راحة 24 ساعة حصل عليها عقب الفوز على الهلال السودانى مساء أمس الأول الجمعة على استاد السلام فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأهلى بهدفين لهدف.