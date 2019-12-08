شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يتجنب الزمالك عقوبات الكاف بعد الفوز على أول أغسطس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص مسؤولو الزمالك خلال الفترة الحالية على غلق أى ملفات تهدد مسيرة الفريق بعد استعادة الانتصارات على المستوى المحلى والأفريقى، فى آخر مباراتين بالفوز على الشرقية فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر بنتيجة 3 / 1، ثم الفوز بثنائية نظيفة على أول أغسطس الأنجولى بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن بين الأزمات التى حرص مسؤولو الزمالك على إنهائها ملف العقوبات التى قد توقع على النادى من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" والتى نستعرض كافة التساؤلات التى تدور حولها فى التقرير التالى.

ما سبب تهديد الزمالك بعقوبات من الكاف؟

جاءت البداية بتلقى الزمالك خطابا من اتحاد الكرة يخطره فيه بانتهاء المهلة الأخيرة لسداد الديون المتأخرة على النادي للاعبين الراحلين عن الفريق فى السنوات الأخيرة، بعدما طلب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من اتحاد الكرة ضرورة إنهاء أى مستحقات للنادى المشارك فى البطولات الأفريقية لجميع المديونيات المتأخرة من أجل مطابقة شروط دورى المحترفين، وفى حال مخالفة أى من ذلك سيتم سحب الرخصة من النادى المخالف.

ماذا فعل الزمالك فى أزمة مستحقات اللاعبين السابقين؟

نجح مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، فى إنهاء العديد من المستحقات المالية المتأخرة لدى العديد من اللاعبين على رأسهم أجوجو وعبدالله سيسيه والبرازيلى ريكاردو وأحمد حسن والعديد من اللاعبين، ولم يتبق إلا محمود فتح الله الذى يدين الأبيض له بمبلغ 4 ملايين و250 ألف جنيه، وأصبح الزمالك مطالباً بسرعة إنهاء أزمته لتجنب توقيع أى عقوبات على القلعة البيضاء من الكاف والتى تصل لسحب الرخصة والاستبعاد من دروي أبطال أفريقيا.

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وما موقف فتح الله والزمالك من أزمة عقوبات الكاف؟

من جهته وافق محمود فتح الله على حل أزمة مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك تقديرا لظروف النادى وحرصا على عدم تعرض القلعة البيضاء لعقوبات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الفترة الحالية، ووافق فتح الله على الحل الودى بجدولة مستحقاته مع النادى بصورة مريحة بدلا من الحصول على مستحقاته دفعة واحدة الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يتسلم فتح الله 50% من مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء، بعد الاتفاق الودى مع إدارة القلعة البيضاء على حل أزمة مستحقاته المتأخرة، بعدما تواجد اللاعب بالأمس فى مقر اتحاد الكرة للاتفاق على حل الأزمة وتسوية المستحقات بصورة ودية مع توقيع اتفاق بينه وبين النادى فى حضور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية وشريف إسلام مدير التسويق بالزمالك.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الاتفاق بين اللاعب ومسؤولي الزمالك اليوم، حرصا على عدم تعرض القلعة البيضاء لعقوبات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى الفترة الحالية.