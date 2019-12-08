شكرا لقرائتكم خبر عن مدربة روسيا تقود منتخب مصر للجمباز الإيقاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت صباح اليوم، الأحد، نتاليا ديميتروفا مدربة المنتخب الروسي للجمباز الإيقاعى إلى القاهرة، لبدء اختيار لاعبى المنتخب المصرى للجمباز الإيقاعى سيدات، استعدادا للمشاركة فى البطولة الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد تعاقد اتحاد الجمباز رسميا برئاسة الدكتور إيهاب أمين مع المدربة.

واصطحبت نتاليا ديميتروفا مدربة منتخب روسيا للجمباز الإيقاعى للدخول فى معسكر مغلق بالقاهرة لمدة شهر حتى موعد انتهاء تعاقدها الرسمى مع الاتحاد الروسى 9 يناير 2020.

ومن المقرر أن تشكل مدربة روسيا لاعبات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي، من خلال اختبارات فنيه للاعبات كل الأندية، خلال الفترة من 9 ديسمبر الجارى، وحتى 9 يناير من العام المقبل.

من جهته أكد إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز، الذى نجح فى التعاقد مع المدربة الروسية بعد مفاوضات استمرت لفترة طويلة، إن هناك معاير صارمة فنية وضعتها المدربة بعيد عن المجاملات فى اختيار عناصر منتخب مصر.

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وأضاف رئيس اتحاد الجمباز، أن المدربة الروسية إضافة كبيرة للجمباز الايقاعى فى مصر من أجل مواصلة التطوير التى يسير عليها الأتحاد.

وأشار أمين إلى أن وجود منتخب روسيا للجمباز الإيقاعى فى معسكر مغلق لمدة شهر بالقاهرة والتدريب مع منتخب مصر تحت قيادة مدربة واحدة يثقل اللاعبات المصريات بالخبرات الدولية التى يتمتع بها منتخب روسيا.



مدربة الجمباز الجديدة