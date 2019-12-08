على معلول يتخلص من إصابة الضامة ويستعد للعودة لتدريبات الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وغادر على معلول مباراة النجم الساحلى التونسى فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا متأثرا بإصابته. ويبدأ الأهلى اليوم، الأحد، الاستعداد لمباراة وادى دجلة المقرر لها الأربعاء المقبل بعد راحة 24 ساعة حصل عليها عقب الفوز على الهلال السودانى الجمعة باستاد السلام فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأهلى بهدفين لهدف.

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