شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فايلر يعالج السلبيات فى تديبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، مران فريقه فى أكثر من مناسبة، لعلاج العيوب التى ظهرت فى أداء بعض اللاعبين والفريق ككل خلال التقسيمة، التى أجراها الجهاز الفنى على هامش مران الفريق اليوم الأحد.

وبدأ الأهلى اليوم، الأحد، الاستعداد لمباراة وادى دجلة المقرر لها الأربعاء المقبل، بعد راحة 24 ساعة حصل عليها عقب الفوز على الهلال السودانى مساء أمس الأول الجمعة على استاد السلام فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأهلى بهدفين لهدف.

لمعرفة السلبيتين التى أوقف فايلر مران الأهلى لعلاجهما من هنا