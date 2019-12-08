إنبى يتراجع عن رحيل "روقة" فى يناير المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان عن رحيل محمد أشرف روقة لاعب وسط الفريق البترولى المعار له من الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل. وشهدت الفترة الأخيرة حل أزمة اللاعب داخل النادى البترولى بعدما تم تغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية رفض تغييره مركزه قبل أن يتم حل كافة الأمور من قبل جهاز الفريق. ويستعد إنبى خلال الوقت الجارى لمواجهة الجونة الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع السابع فى بطولة الدورى الممتاز.

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