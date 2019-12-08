شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هدير أسامة بطلة الدراجات: بعرف أجيب حقى لما اتعاكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم هى هدير أسامة بطلة الدراجات فكان معها الحوار التالى..



هدير اسامة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

السفر لأى مكان فى أوقات فراغى بحب أسافر لأى بلد أكون أول مرة أروحها.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة بكل انواعها هى سهلة بس أنا بعرف أعملها جدا.



بطلة الدراجات

من نجمك المفضل؟

ليوناردو دى كابريو.



لاعبة منتخب الدراجات

من مطربك المفضل؟

مروان بابلو نجم الراب.



هدير اسامة

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

معتقدش في حاجة تتحب أكثر من الرياضة حتي إذا كانت for fun لكن هيا بتمنع الواحد من حاجات كتير أوى ، بس كان نفسى أكون سيدة اعمال " بيزنس وومن "



هدير خارج السباقات

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا مش بستخدم العنف بس بعرف أجيب حقى.

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هدير اسامه

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

الحلوة والجميلة والرقيقة سعاد حسنى.



هديل بالنضارة

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الفورمال بليق على أكتر من الكاجوال.



لاعبة الدراجات

تفضلى الارتباط بشخص رياضى أو غير رياضى؟

أكيد رياضى عشان نمط حياته يبقى شبهى.



لاعبة منتخب الدراجات

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟

مش هوافق طبعا، لأنه طالما أخدنى بلعب رياضة يبقى ملوش حق يخرجنى منها.