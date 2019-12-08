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برة الملعب.. هدير أسامة بطلة الدراجات: بعرف أجيب حقى لما اتعاكس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم هى هدير أسامة بطلة الدراجات فكان معها الحوار التالى..

هدير اسامة 2
هدير اسامة 
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

السفر لأى مكان فى أوقات فراغى بحب أسافر لأى بلد أكون أول مرة أروحها.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة بكل انواعها هى سهلة بس أنا بعرف أعملها جدا.

بطلة الدراجات
بطلة الدراجات
من نجمك المفضل؟

ليوناردو دى كابريو.

عبة منتخب الدراجات
لاعبة منتخب الدراجات
من مطربك المفضل؟

مروان بابلو نجم الراب.

هدير اسامة
هدير اسامة
لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

معتقدش في حاجة تتحب أكثر من الرياضة حتي إذا كانت  for fun لكن هيا بتمنع الواحد من حاجات كتير أوى  ، بس كان نفسى أكون سيدة اعمال " بيزنس وومن "

هدير خارج السباقات
هدير خارج السباقات
لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا مش بستخدم العنف بس بعرف أجيب حقى.

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هدير اسامه
 

هدير اسامه

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى  مثلها؟

الحلوة والجميلة والرقيقة سعاد حسنى.

هديل بالنضارة
هديل بالنضارة

 

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الفورمال بليق على أكتر من الكاجوال.

لاعبة الدراجات
لاعبة الدراجات

 

تفضلى الارتباط بشخص رياضى أو غير رياضى؟

أكيد رياضى عشان نمط حياته يبقى شبهى.

لاعبى ننتخب الدراجات
لاعبة منتخب الدراجات

 

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟

مش هوافق طبعا، لأنه طالما أخدنى بلعب يبقى ملوش حق يخرجنى منها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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