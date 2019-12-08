شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك ولعب وجد فى مران الأهلي استعداداً لاستئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي ، عبر حسابها على تويتر، صوراً من مران الفريق الأحمر الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء فى الجزيرة، استعداداً لاستئناف بطولة الدوري العام.
وعلقت صفحة الأهلي: "المران الأول لفريقنا استعداداً للمباراة القادمة فى بطولة الدورى العام".
وأظهرت صور مران الأهلى حالة من المرح والتفاؤل بين اللاعبين قبل انطلاق المران، كما أظهرت أيضاً جانباً من التدريبات الخاصة لحراس مرمى القلعة الحمراء، وظهر أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي فى حوار جانبى مع الثنائي الأفريقي جونيور أجاى وجيرالدو.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادا للمرحلة المقبلة، ويمتلك الأهلي 12 نقطة في الدوري بعد الفوز في أول أربع مباريات أمام سموحة والإنتاج الحربي واسوان و الجونة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضحك ولعب وجد فى مران الأهلي استعداداً لاستئناف الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.