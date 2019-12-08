شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلغى مؤتمر "كارتيرون" بعد الفوز على الشرقية وأول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو الزمالك إرجاء مؤتمر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، الذى كان من المقرر إقامته اليوم الأحد، لتقديمه برفقة جهازه المعاون الجديد بعد تولى المسؤولية الفنية خلفاً للصربى ميتشو.

وجاء إرجاء مؤتمر الفرنسى باتريس كارتيرون بعدما قاد الفريق فى مباراتى الشرقية وأول أغسطس الأنجولى، لضيق الوقت الذى حال دون إقامة مؤتمر لتقديمه فور توليه المسؤولية الفنية خلفا لميتشو، ليقرر مسؤولو الزمالك إقامة المؤتمر اليوم الأحد، قبل أن يتم إلغاؤه خاصة أن الفريق حصل على راحة اليوم بعد الفوز بالأمس على أول أغسطس الأنجولى بثنائية نظيفة، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون استعدادا لمواجهة بيراميدز، التى ستقام الخميس المقبل فى بطولة الدورى الممتاز، وكان كارتيرون قد بدأ مهمته مع الأبيض بالفوز على الشرقية بنتيجة 3 / 1، فى دور الـ32 بكأس مصر ثم حصد أول 3 نقاط فى مجموعته بدورى الأبطال بالفوز على أول أغسطس الأنجولى.