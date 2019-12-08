شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير المصرى فى الطريق إلى الإسكندرية لمؤازرة الفريق أمام رينجرز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت جماهير النادى المصري على السفر إلى الإسكندرية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمؤازرة الفريق البورسعيدي فى مباراة اليوم التى تجمعه بنظيره رينجرز فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف المصرى، فى السادسة مساءً، نظيره اينوجو رينجرز النيجيرى فى ثانى مبارياته بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية باستاد المكس بالإسكندرية، والتى يتأهل فيها صاحبا المركزين الأول والثانى من المجموعات الأربع لدور الثمانية.

ويخوض المصرى مباراة اليوم بعدما سبق ونجح فى تحقيق فوز صعب على نوذابيو الموريتانى فى الجولة الأولى خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين رافعا رصيده إلى 3 نقاط، بينما خسر رينجرز على ملعبه أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأختار إيهاب جلال المدير الفنى للفريق البورسعيدى 21 لاعبا للدخول فى معسكر مبكر لمواجهة بطل نيجيريا بعد الفوز على قنا برباعية نظيفة والصعود لدور الـ16 من بطولة كأس مصر وهم احمد مسعود – أحمد عبد الفتاح – محمد شحاته – احمد شوشة - كريم العراقى – اسلام أبو سليمة – عمر كمال – محمود حمد – بهاء مجدى – عمرو موسى - مفتاح طقطق – حسن على – ايزى ايميكا – سعيدو صنبورى – حجاج عويس – اسلام عطيه – احمد عادل – حسين رجب – احمد ياسر – محمود وادى – اوستن اموتو .

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الجماهير تؤازر المصري



المصري



جماهير المصري تسافر إلى الاسكندرية