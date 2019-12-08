شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب الجودو فى بطولتى باريس ودوسلدورف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين عن قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى بطولتى الجراند سلام اللتان تقامان بباريس ودوسلدورف فبراير المقبل، والتى تأتى المشاركة بها على نفقة الاتحاد الدولى للعبة.

وتضم قائمة منتخب الجودو كلا من: محمد عبد الموجود 66 كجم، محمد على عبد العال 81 كجم، محمد محى 73 كجم، على عيد 73 كجم، عبد الرحمن محمد 81 كجم، حاتم عبد الآخر 90 كجم، ومدير فنى السيد ابو ميدان.

ومن المقرر أن يتحمل الاتحاد الدولى تذاكر السفر والإقامة لعدد 6 لاعبين والمدير الفنى فى البطولتين والمعسكر.

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