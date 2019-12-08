قبل نهائي خليجي 24 | مشوار منتخب  البحرين "المنحوس" في نهائيات كأس الخليج العربي 

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الأحد 8 ديسمبر 2019
منتخب البحرين
وصل المنتخب البحريني للنهائي رقم 5 في تاريخ مشاركات الأحمر في بطولة كأس الخليج العربي ، حيث يواجه المنتخب الأحمر نظيره السعودي على ملعب ستاد خليفة الدولي في نهائي كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين.
المنتخب البحريني يسعى لفك عقده في النهائيات
ويسعى المنتخب البحريني بقيادة البرتغالي هيلو سوزا المدير الفني لفك عقدة الأحمر في نهائيات كأس الخليج العربي حيث جاء في مركز الوصيف أعوام (1970، 1982، 1992، 2003) وحصل منتخب البحرين على المركز الثالث في 3 مرات من إجمالي 22 مشاركة، وذلك أعوام (1990، 1994، 2004)، واكتفى بالحصول على المركز الرابع 5 مرات أعوام (1976، 1979، 1988، 2002، 2013).
مشوار المنتخب البحريني في دور المجموعات
افتتح المنتخب البحريني مشواره في بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين بالتعادل السلبي أمام المنتخب العُماني في الجولة الأولى من دور المجموعات ، قبل أن يخسر أمام المنتخب السعودي في الجولة الثانية بثنائية نظيفة .
وحقق المنتخب البحريني مفاجأة في الجولة الثالثة بالفوز على المنتخب الكويتي 4-2 ومن ثم التأهل إلى نصف نهائي خليجي 24 ليضرب موعداً مع المنتخب العراقي.
البحرين تهزم العراق بركلات الترجيح وتتأهل لـ نهائي خليجي 24
و في دور نصف النهائي حقق منتخب البحرين فوزاً مثيراً على العراق، بركلات الجزاء الترجيحية (5/3)، في المباراة التي جمعت الفريقين ملعب عبدالله بن خليفة، ليتأهل الأحمر للدور النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 24 ويضرب موعدا مع المنتخب السعودي في النهائي
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