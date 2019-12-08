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شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار منتخب البحرين لـ نهائي خليجي 24 .. من قلب المحن تولد المنح والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
يخوض المنتخب البحريني لكرة القدم في مساء اليوم الأحد مباراة نهائي كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين أمام المنتخب السعودي على ملعب ستاد خليفة الدولي ، ويستعرض موقع الخليج 365 فيما يلي مشوار الأحمر إلى نهائي خليجي 24 الذي بدأ متعثرا وانتهى بمنحة النهائي الكبير .
مشوار المنتخب البحريني في دور المجموعات
افتتح المنتخب البحريني مشواره في بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين بالتعادل السلبي أمام المنتخب العُماني في الجولة الأولى من دور المجموعات ، قبل أن يخسر أمام المنتخب السعودي في الجولة الثانية بثنائية نظيفة .
وحقق المنتخب البحريني مفاجأة في الجولة الثالثة بالفوز على المنتخب الكويتي 4-2 ومن ثم التأهل إلى نصف نهائي خليجي 24 ليضرب موعداً مع المنتخب العراقي.
البحرين تهزم العراق بركلات الترجيح وتتأهل لـ نهائي خليجي 24
و في دور نصف النهائي حقق منتخب البحرين فوزاً مثيراً على العراق، بركلات الجزاء الترجيحية (5/3)، في المباراة التي جمعت الفريقين ملعب عبدالله بن خليفة، ليتأهل الأحمر للدور النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 24 ويضرب موعدا مع المنتخب السعودي في النهائي ، فهل يُتوج أبناء المدرب البرتغالي هيلو سوزا باللقب الأول لهم في التاريخ الخليجي؟
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