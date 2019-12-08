شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن برنامج استعداده لمواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، برنامج الاستعداد لمباراة وادي دجلة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، من المنتظر أن يخوض الفريق مرانه صباح غدٍ الاثنين، على أن يخوض مرانه مساء بعد غدٍ الثلاثاء قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة وادي دجلة.

ويمتلك الأهلي 12 نقطة في الدوري بعد الفوز في أول أربع مباريات أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة.