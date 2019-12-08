شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة هولندا: «ماني» لديه كل مهارات اللاعب العصري السوبر.. هو «رونالدو الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مدح أسطورة الكرة الهولندية ونادي أياكس داني بليند النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه «رونالدو الجديد» في كرة القدم العالمية.

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وقال «بليند»، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية: «ساديو ماني هو رونالدو الجديد في الكرة العالمية، كلاعب هجومي هو رائع للغاية، يمكنني أن أعدد كل مزاياه، وهو رائع في كل النواحي».

وأضاف: «ماني يمنكنه التسجيل بقدمه اليسرى واليمنى، وكذلك برأسيات مدهشة، يمكنه إعطاء تمرارات حاسمة مبهرة وهو رياضي رائع ويمكنني أن أقول أكثر من ذلك».

وتابع أسطورة هولندا: «ماني هو اللاعب العصري السوبر، إذا نظرت إلى مهاراته، هي شئ عظيم، ولكنه بإمكانه أن يربطها بانطلاقات مذهلة طوال المباراة، هذا يتطلب كثير من القوة، يجب أن تكون قويًا للغاية على الناحيتين البدنية والذهنية، ساديو لديه كل هذا».