اخبار الرياضه

فايلر يبدأ دراسة وادي دجلة استعدادًا لمواجهة الأربعاء

0 نشر
عمرو عتريس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يبدأ دراسة وادي دجلة استعدادًا لمواجهة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، دراسة فريق وادي دجله بالفيديو، استعدادًا لمواجهة الفريقين المقرر لها الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حصل الجهاز الفني على مجموعة من مباريات المنافس، أبرزها لقاءاته أمام الإسماعيلي ومصر المقاصة ونادي مصر والاتحاد السكندري، بالإضافة إلى مواجهته الأخيرة أمام نادي بيلا في مسابقة كأس مصر.

ويستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة دجلة، لتكون خامس مواجهات الأهلي في مسابقة الدوري موسم 2019-2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يبدأ دراسة وادي دجلة استعدادًا لمواجهة الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا