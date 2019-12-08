شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يبدأ دراسة وادي دجلة استعدادًا لمواجهة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، دراسة فريق وادي دجله بالفيديو، استعدادًا لمواجهة الفريقين المقرر لها الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حصل الجهاز الفني على مجموعة من مباريات المنافس، أبرزها لقاءاته أمام الإسماعيلي ومصر المقاصة ونادي مصر والاتحاد السكندري، بالإضافة إلى مواجهته الأخيرة أمام نادي بيلا في مسابقة كأس مصر.

ويستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة دجلة، لتكون خامس مواجهات الأهلي في مسابقة الدوري موسم 2019-2020.