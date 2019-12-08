شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يتحدث عن مواجهة بيراميدز بكأس مصر.. وكواليس اختيار «بيكيتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد محسن أبوجريشة، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن الانتصار على فريق الإعلاميين مهم للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا في حاجة لمثل هذا الانتصار لاستعاد الثقة من جديد.

تأهل الإسماعيلي لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد الفوز على نادي الإعلاميين بثنائية من توقيع محمد مخلوف وبيكيتى سيلفا.

Advertisements

وقال «أبوجريشة»، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «من أهم مكاسب هذا اللقاء هو تألق بيكيتى بشكل لافت للنظر، فهو كان أحد أسباب الانتصار».

وواصل: «ثانى المكاسب تألق الناشئين، مثل حازم مرسى ومحمود البدرى، فضلا عن استعادة حساسية المشاركة لمحمد صادق الذي كان بعيدا عن اللعب منذ فترة». وتابع: «اللقاء كان فرصة من أجل تجهيز جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية الفترة الماضية بجانب إراحة الأساسيين». وأكمل: «سنتعامل مع كل خطوة من أجل ضمان تحقيق أفضل نتيجة، نركز حاليا على مواجهة المقاصة، وسنفكر في مواجهة بيراميدز بالكأس، ولقاء الاتحاد بالبطولة العربية في موعدهما المحدد».

واختتم: «كانت هناك لجنة تم تشكيلها من قبل المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى، لمتابعة المميزين ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.. وبالفعل، جميع القائمين باللجنة أوصوا بضم الجناح الغينى المميز الذي سيتصاعد مستواه تدريجيا مع المشاركة ضمن صفوف الفريق».